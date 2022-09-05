THY uçağında hamile kadın doğum yaptı

Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul- Manchester seferini yapan uçağında Nijeryalı kadın bir yolcunun doğum sancısı tuttu. Kabin ekiplerinin müdahale ettiği Nijeryalı kadın 10 bin metre yükseklikte kız bebek dünyaya getirdi.

Türk Hava Yolları'nın saat 11. 40'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan TK1991 sefer sayısı Manchester uçağında seyahat eden Nijeryalı yolcu Nweke Ifeoma'nın uçuş sırasında doğum sancıları tuttu. Bunun üzerine Kabin ekipleri yolcuyu doğum için uçakta uygun bölüme alarak doğum hazırlıklarına başlarken, aynı anda uçakta doktor anonsu yapıldı. Bu sırada Ifeoma kabin ekiplerinin de yardımıyla kız bir bebek dünyaya getirdi. Bebeğin kordonunu kabin ekipleri tarafından kesilmesinin ardından uçak Viyana Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçağın Viyana'ya inişinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilen yolcu ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan doğum olayını anlatan Kabin Amiri Hakan Doğan uçuş sırasında yolculardan birinin sancısı geldiğini söylediğini ifade ederek "Bunun üzerine doktor anonsu yaptık. İlk yardım derslerinde aldığımız eğitimler doğrultusunda yolcumuza müdahale ettik. Yolcumuzu uçakta uygun bir yere aldığımız sırada doğum gerçekleşti. Daha sonra uçağımız acil olarak Viyana'ya inişini yaptı. Sağlıklı bir şekilde yolcumuzu Viyana'da doktorlara teslim ettik " dedi.

(Tuncer Cengiz /İHA)