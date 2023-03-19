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THY uçağı flap arızası nedeniyle kalkış yapamadı sefer gecikmeli gerçekleşti

Yerel Haberler

THY uçağı flap arızası nedeniyle kalkış yapamadı sefer gecikmeli gerçekleşti

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Sofya seferini gerçekleştirecek yolcu uçağında flap arızası yaşandı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Sofya seferini gerçekleştirecek yolcu uçağında flap arızası yaşandı. Uçak arıza nedeniyle kalkış yapamadı. Sefer başka bir uçakla gecikmeli gerçekleştirildi.

THY'ye ait TK1029 sefer sayılı İstanbul-Sofya seferini gerçekleştirmesi planlanan Boeing737 max 8 tipi yolcu uçağında, sefere hazırlık esnasında flap arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle uçak seferden çekilirken yolcular tekrar terminale alındı. Bunun üzerine Sofya seferinin Boeing tipi başka bir uçakla gecikmeli olarak icra edileceği öğrenildi.

Flap, inişlerde ve kalkışlarda kanat yüzeyini genişleterek daha düşük hızda daha fazla kaldırma kuvveti sağlayarak uçağın daha kısa mesafede kalkmasına ve inmesine yardımcı olan kanatlardaki hareketli parçalardır. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Hava Yolları İstanbul Yerel Haberler

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