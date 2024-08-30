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THY İstanbul-İzmir seferinde yolcu rahatsızlandı

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Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren uçakta bir yolcu rahatsızlandı ve uçak geri döndü. Rahatsızlanan yolcu uçaktan indirildi ve sefer gecikmeli olarak gerçekleşti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- İzmir seferini yapan yolcu uçağında bir yolcu rahatsızlandı. Rahatsızlanan yolcu sebebiyle uçak İstanbul'da pist başından geri dönerken, sefer gecikmeli olarak gerçekleşti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- İzmir seferini gerçekleştiren TK2330 sefer sayılı TC-JLY kuyruk tescilli Airbus A319 tipi yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan kalkış için pist başına ilerledi. İddiaya göre, kalkıştan hemen önce bir yolcunun rahatsızlanması üzerine uçak pist başından geri döndü. Rahatsızlanan yolcuya ilk müdahale, sağlık ekibi tarafından yapılırken, yolcu uçaktan indirildi. THY uçağı ardından İzmir uçuşu için havalandı ve sefer gecikmeli gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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