THY, hava koşulları nedeniyle sefer iptallerine ilişkin yolcuları uyardı

Türk Hava Yolları (THY) 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcularını sefer iptallerine ilişkin uyardı.

Türk Hava Yolları (THY) 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcularını sefer iptallerine ilişkin uyardı.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtilerek, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numaralarını veya parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri, uçuşların iptali halinde yolcuların haklarını yine aynı sayfadan öğrenebilecekleri ifade edildi. - İSTANBUL