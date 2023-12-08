THY, Gaziantep'teki Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle 18 Seferini İptal Etti

Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep'te etkili olan olumsuz hava şartları dolayısıyla bugün ve yarın için planlanan 18 tarifeli seferini iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep'te etkili olan olumsuz hava şartları dolayısıyla bugün ve yarın için planlanan 18 tarifeli seferini iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, " Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 08 Aralık ve 09 Aralık tarihlerinde sefer iptalleri yapılmıştır. Bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferimiz iptal edilmiştir" denildi. - İSTANBUL