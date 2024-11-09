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THY Ekim 2024 Yolcu ve Kargo Trafik Sonuçlarını Açıkladı

THY Ekim 2024 Yolcu ve Kargo Trafik Sonuçlarını Açıkladı
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Türk Hava Yolları, Ekim 2024'te toplam 7.1 milyon yolcu taşıdı ve doluluk oranı yüzde 82.7 olarak gerçekleşti. Ayrıca kargo ve posta hacminde de artış kaydedildi.

Ekim ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları (THY), arz edilen koltuk kilometre bazında kapasitesini 2023 yılına göre yüzde 4.8 üzerine çıkardığı bu ayda toplam 7.1 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 82.7 doluluk oranına ulaştı.

Türk Hava Yolları, Ekim ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Ekim ayında toplam yolcu sayısı 7.1 milyon olarak kaydedilen THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 82.5, iç hat doluluk oranı ise yüzde 84.6 olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise 2023 yılının Ekim ayına benzer şekilde 2.5 milyon olarak kaydedildi. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ekim 2023 döneminde 20.8 milyar olurken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 4.8 artarak 21.8 milyara ulaştı. Taşınan Kargo ve Posta hacmi Ekim 2023 döneminde 157.8 bin ton olurken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 4.7 artarak 165.2 bin ton olarak kaydedildi.

Ocak-Ekim 2024 Trafik sonuçları değerlendirmesi

2023 yılının aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısı yüzde 1.3 artarak 72.2 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak- Ekim 2023 döneminde 25 milyon olurken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 6 artarak 26.5 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı bu yılın Ocak-Ekim döneminde yüzde 82.3 olarak kaydedildi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81.9 seviyesinde, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 86.8 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK) Ocak-Ekim döneminde 2023 yılında 196.8 milyar olurken bu yılın aynı döneminde yüzde 8 artarak 212.6 milyar oldu. Ocak-Ekim döneminde toplam taşınan Kargo ve Posta hacmi 2023 yılında 1.3 milyon ton olurken, 2024 yılında yüzde 24 artarak 1.7 milyon ton olarak kaydedildi. Ekim ayı sonunda filodaki uçak sayısı 472 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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