THY'den İleri Dönüşüm Projesi: Uçak Koltuk Kumaşları Okul Çantasına Dönüşüyor

Türk Hava Yolları, kullanım ömrünü tamamlayan uçak koltuk kumaşlarını okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştüren yenilikçi bir ileri dönüşüm (upcycling) projesi başlattı. THY çalışanlarının gönüllü olarak araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini yürüttüğü projede koltuk kumaşlarının okul çantalarına dönüşümü şirketin kendi tekstil atölyelerinde gerçekleştirildi. Üretilen çantalar ve kırtasiye malzemeleri, Kilis'te 2023 yılındaki depremden etkilenen iki okulun öğrencilerine dağıtıldı.

Projenin hayata geçirilmesi hakkında, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız büyük depremler hepimizin hayatını derinden etkiledi. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak deprem bölgelerine destek olmayı insani ve toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kullanımdan kaldırılmış uçak koltuk kumaşlarını okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştürerek hem çevremizi koruyor hem de yarınımızın umudu olan çocukların eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gündelik çalışmalarına devam ederken bu anlamlı projede yer alan, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL