Türk Hava Yolları "Erbil uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğu" iddiasını yalanladı

Türk Hava Yolları (THY), bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan "Türk Hava Yolları'nın Erbil seferlerinin süresiz olarak durdurulduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Türk Hava Yolları, İran ve Kuzey Irak'ın Erbil şehrine düzenlediği seferlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Son günlerde İran Hava Sahasının kapalı olması sebebiyle THY'nin Bağdat seferlerinin operasyonel zorunluluklardan ötürü gündüz saatlerine kaydırıldığı belirtildi. Erbil, Basra ve Süleymaniye kentlerine seferlerin tarifeye uygun şekilde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında Erbil uçuşlarımızın süresiz olarak durdurulduğuna dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almaktadır. İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış seferler icra edilmeye devam etmekte; Erbil, Süleymaniye ve Basra seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL