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THY'den bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlarla ilgili açıklama

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Türk Hava Yolları'ndan (THY) bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksamalara ilişkin açıklama yapıldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sorunun giderilmesi için çalışmaların yapıldığını ve en kısa sürede bilgi verileceğini belirtti.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksamalara ilişkin açıklama yapıldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili olarak X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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