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THY'den 84 seferin iptali

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçuşlarda aksama yaşanmaması adına 84 seferin iptal edildiğini, uçuşların en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine döneceğini açıkladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçuşlarda aksama yaşanmaması adına 84 seferin iptal edildiğini, uçuşların en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine döneceğini açıkladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili olarak X üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız. Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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