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THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Yerel Haberler

THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

THY, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ekim 2022'e kadar uzattığını açıkladı.

THY, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ekim 2022'e kadar uzattığını açıkladı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "31 Ekim 2022 tarihine kadar Yekateringburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı-varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Hava Yolları Ukrayna Rostov Yerel Haberler

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