THY Almanya Seferlerini İptal Etti

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'ya yapılacak olan bazı seferlerin ülkedeki grev nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

THY Almanya'da havalimanı yer personelinin başlattığı grev nedeniyle bugün planlanan 9 noktaya seferlerini iptal etti. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Almanya'da bugün gerçekleştirilecek grev nedeniyle Berlin, Bremen, Hannover, Hamburg, Köln, Leipzig, Münih, Düsseldorf ve Frankfurt seferlerinin karşılıklı olarak iptal etme kararı aldığı duyuruldu. Açıklamada, biletli yolcuların uçuşlarını THY'nin internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu. - İSTANBUL