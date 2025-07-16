TFF Eski Bölge Müdürü Metin Çodur, Dualarla Uğurlandı
TFF önceki dönem bölge müdürü Metin Çodur (61), geçirdiği kaza sonrası hastanede tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti. Cenazesi, ikindi namazının ardından Narmanlı Camii'nde kılınan namazla toprağa verildi.
TFF önceki dönem bölge müdürlerinden Muhammet Metin Çodur son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görevli Osman Çodur'un abisi, Erzurumlu gazeteci Erdal Codur ve Burak Codur'un amcasının oğlu olan TFF eski bölge müdürü Metin Çodur (61) geçirdiği kaza sonrası hastanede tedavi görüyordu.
Çodur'un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Cenaze namazına kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri ve aile yakınları katıldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel