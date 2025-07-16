TFF Eski Bölge Müdürü Metin Çodur, Dualarla Uğurlandı

TFF Eski Bölge Müdürü Metin Çodur, Dualarla Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF önceki dönem bölge müdürü Metin Çodur (61), geçirdiği kaza sonrası hastanede tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti. Cenazesi, ikindi namazının ardından Narmanlı Camii'nde kılınan namazla toprağa verildi.

TFF önceki dönem bölge müdürlerinden Muhammet Metin Çodur son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görevli Osman Çodur'un abisi, Erzurumlu gazeteci Erdal Codur ve Burak Codur'un amcasının oğlu olan TFF eski bölge müdürü Metin Çodur (61) geçirdiği kaza sonrası hastanede tedavi görüyordu.

Çodur'un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri ve aile yakınları katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı

50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 1. Lig'e gitti

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 1. Lig'e gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.