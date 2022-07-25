Tff'den Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'ne '4 Yıldızlı Halı Saha' Unvanı

Lüleburgaz'daki kompleks yapıdaki tek, Trakya'da ise ender spor tesislerinden biri olan Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi (LYFA), Türkiye Futbol Federasyonu'ndan '4 Yıldızlı Halı Saha' unvanı almaya hak kazandı. LYFA bu unvana Trakya'da sahip olan tek tesis olma niteliğini de kazanmış oldu.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi, sadece hobi amaçlı değil, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve okullarının kullanımı için de faaliyetine devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana bünyesinde yer alan spor okullarıyla bir akademi kimliği içerisinde sporcu yetiştiren tesis, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından '4 Yıldızlı Halı Saha' unvanına da sahip olma niteliğini barındırıyor. LYFA, bu unvana Trakya'da sahip olan tek tesis olma niteliğiyle de Lüleburgaz'a gurur yaşatıyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 'Sporcu kenti Lüleburgaz' anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü LYFA'ya 4 Yıldızlı Halı Saha unvanı getiren kriterler kapsamlı incelemeye tabi tutuldu. TFF yetkilileri tarafından yapılan incelemeler sonucunda LYFA, 100 üzerinden 100 tam puan alarak gurur yaşattı.

KAPASİTENİN ÜZERİNDE HİZMET

Üç adet sentetik çim futbol sahası, bir adet kapalı spor salonu, fitness salonu, crossfit salonu, ikisi engelli olmak üzere toplam 14 adet soyunma odası, rekreasyon alanı ve kafeteryası ile Lüleburgazlılara kapasitesinin üzerinde hizmet veriyor. Halkın yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların da antrenman ve kamp programlarına ev sahipliği yapan Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi, Trakya'da spor alanındaki önemli kompleks yapılardan biri olarak ön plana çıkıyor.

LYFA'da hobi amaçlı kullanımın yanı sıra spor okulları da faaliyetlerini aralıksız bir şekilde devam ediyor. Tesiste futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis ve masa tenisi olmak üzere 6 farklı alanda spor okulları faaliyetlerini sürdürüyor. Akademide basketbol, voleybol ve futbol dallarında toplam bin 80 sporcu 34 antrenör gözetiminde sportif çalışmalarını sürdürüyor. Bu sporcuların 810'u futbol, 120'si voleybol, 150'si de basketbol dallarında antrenman yapıyor.

LYFA'da kapalı spor salonu ve üç adet halı saha haftanın yedi günü en az 60 saat doluluk oranıyla spor okulları ve vatandaşa hizmet veriyor.

ANKA / Yerel