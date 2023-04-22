Teymur, bayramda şehit ailesi, gaziler ve depremzedeleri yalnız bırakmadı

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve Şuhut Kaymakam Vekili Kübra Teymur, Ramazan Bayramı'nda ilçedeki şehit ailesi, gaziler ve depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Teymur, gerçekleştirdiği ziyaretlerde aileler ile sohbet edip yakından ilgilendi. Devletin tüm imkanları ile şehit ailesi, gaziler ve depremzedelerin yanında olduklarını ifade eden Teymur, sadece bayramda değil yılın her günü yanlarında olduklarını dile getirdi. Vali Teymur, ziyaretlerde ayrıca kendisine iletilen talepleri beraberindeki kurum amirleri ile SYDV görevlilerine not aldırarak, gerekenlerin yapılması talimatını verdi.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyetleri dile getiren aileler ise Teymur ve beraberindekilere teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR