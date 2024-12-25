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Teymur: "25 Aralık'ı harika bir konserle kutladık"

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Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümüne değinen Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "25 Aralık 1921'de küllerinden doğan ataların evlatları olarak biz Gaziantepliler, karşımıza çıkan her türlü zorluğa göğüs germeyi bilen bir millet olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Antep, 1921 yılında nüfusunun neredeyse dörtte birini şehit vererek düşmana teslim olmamıştır. Silah ve cephanesi olmadan iman gücü ve yumruklarıyla, düşmana karşı savaşarak, hürriyet ve istiklaline sahip çıkmış, eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanına imza atmış ve Gazi unvanını hak etmiştir. Bu vesile ile Gaziantep'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şehitkamil, Şahinbey ve Karayılan başta olmak üzere savunma sırasında verdiğimiz 6 bin 317 şehidimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bu özel kurtuluş gününü, 25 Aralık'ı harika bir konserle kutlamamızda emeği olan Yönetim Kurulumuz ve Oda personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

"En büyük hasarı Gaziantep ve Kahramanmaraş aldı"

GTO'nun Aralık ayı faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, önemli veriler de paylaştığı konuşmasında 2024 yılının hem ekonomik hem de toplumsal anlamda acı dolu 2023 yılının yaralarını sarmaya çalıştıkları bir yıl olduğunu söyledi. Yaraların tam olarak sarılamadığını, bölge ekonomisinin tam olarak toparlanamadığını belirten Yıldırım, TÜİK tarafından açıklanan "İl Bazında 2023 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verilerini değerlendirerek, "Depremin üzerine enflasyonist baskı, jeopolotik tansiyonun yüksekliği de eklenince 2024 yılında yaralar daha da derinleşti ve toparlanma daha da zorlaştı. Bunu büyüme rakamlarından da görüyoruz. Bu verilere göre depremin Gaziantep ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi çok net görülüyor aslında. Verileri tek cümle ile özetlersek, 6 Şubat depremlerinden en büyük ekonomik hasarı bölgenin en önemli iki sanayi kenti Gaziantep ve Kahramanmaraş almıştır" şeklinde konuştu.

"Dramatik düşüş, desteklerin dengesiz dağıtımını açıkça ortaya koyuyor"

GSYH 2023 yılı verilerinde, depremin etkilerinin ve sonrasında sağlanan desteklerin iller arasındaki farklılıklarının açıkça görüldüğünü vurgulayan Başkan Yıldırım, "Gaziantep, bölgedeki en büyük ekonomilerden biri olmasına rağmen yüzde 1,4, Kahramanmaraş ise yüzde 2 küçülmüş. Diğer 9 il ise büyümüş. Hatta Hatay dışında hepsi Türkiye ortalamasının üzerinde büyümüş. Tabi burada deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde inşaat sektörüne yönelen yatırımların ve bu illere yapılan kaynak aktarımlarının etkisi büyük. GSYH İktisadi faaliyet kolları bazında incelendiğinde şehrimizin sanayi sektöründe yüzde 9,4, imalatta yüzde 10,1 daraldığını görüyoruz. Genel sektörler toplamında ise yüzde 1,9 küçülme var. 2023 yılındaki bu dramatik düşüş, depremin doğrudan etkilerinin ötesinde, bölgedeki sanayi altyapısının aldığı darbeyi ve toparlanma sürecinde desteklerin dengesiz dağıtımını açıkça ortaya koyuyor. Gaziantep gibi bölgesel sanayinin bel kemiği olan şehirlerin toparlanma sürecinde desteklenmesi, yalnızca bu şehirlerin değil, bölgenin ekonomik canlanması açısından kritik önem taşıdığını defaatle dile getirdik. Deprem sonrası toparlanma ve destek süreçlerinin daha dengeli planlanması gerektiği, Gaziantep özelinde bir kez daha netleşiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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