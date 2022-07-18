Texas katliamı raporu: Yetkililer yetersiz kaldı

ABD'nin Texas eyaletindeki bir okulda, 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili bir soruşturma raporu yayınlandı. Raporda, yetkililerin olaya müdahalede yetersiz kaldığı ve kolluk kuvvetlerinin saldırgana zamanında müdahale etmediği aktarıldı.

ABD'nin Texas eyaletindeki bir okulda 24 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve 19 öğrenci ile 2 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin bir soruşturma raporu yayımlandı. ABD Eyalet Temsilciler Meclisi'nden Texas House Komitesi tarafından hazırlanan rapora göre, okuldaki yetkililer tarafında "sistemik arızalar" olduğu sonucuna varıldı. Raporda, olay yerindeki yetkililerin "genel olarak yetersiz bir yaklaşımı" olduğu vurgulandı.

Toplamda 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan Texas'ın Uvalde kasabasındaki Robb İlköğretim Okulu'ndaki saldırı hakkındaki rapor, önce katliamda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine iletildikten sonra bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, okulun silahlı bir saldırgan riskine karşı yeterince hazırlanmadığı ve okulun güvenlik politikalarına aykırı olarak, "kapıları açık bırakma alışkanlığına" sahip olduğu sonucuna vardı. Texas House Komitesi, yaklaşık 80 sayfadan oluşan raporda, saldırı sırasında ve sonrasında yaşananların en eksiksiz şekilde ortaya koyulduğunu söyledi.

Raporda, "Robb İlköğretim Okulu'ndaki bakım ve sistemik başarısızlıklar nedeniyle, saldırgan muhtemelen herhangi bir müdahaleci binaya gelmeden önce kurbanlarının çoğunu öldürdü" denildi. Raporda, "Saldırganın binanın içine attığı yaklaşık 142 mermiden, 100'ünü binaya herhangi bir memur girmeden önce hızla attığı neredeyse kesin." ifadelerini yer aldı.

"Olay yerine çoğunluğu kolluk kuvvetlerinden olmak üzere 376 kişi gönderildi"

Yayınlaman raporda, katliamın olduğu gün okulda çeşitli kurumlardan 376 kişilik bir ekibin bulunduğu ve bunların çoğunlukla federal ve eyalet kolluk kuvvetlerinden olduğu belirtildi. Katliama ilişkin raporda, 376 yetkiliden 149'u ABD Sınır Devriyesi'nden, 14'ünün İç Güvenlik Bakanlığı'ndan ve 91'i Texas Kamu Güvenliği Bölümü'ndendi. Raporda ayrıca 25 kişinin Uvalde Polis Departmanından, 16'sının San Antonio Polis Departmanından ve 16'sının Uvalde İlçesi Şerif Ofisinden olduğu belirtildi. Rapor ancak yetkililerden hangisinin olay yerine ne zaman vardıklarının belirtilmediğini söyledi.

Kapı kilitleri çalışmıyordu

Raporda, Robb İlköğretim Okulu'nun "kapılarının ve kilitlerinin bakımıyla ilgili yinelenen sorunları" olduğu belirtildi. Texas House Komitesinin raporuna göre, "Robb İlköğretim Okulu'nun kapılarının ve kilitlerinin bakımıyla ilgili yinelenen sorunları vardı. Özellikle, 111 numaralı sınıfın kilitleme mekanizmasının hatalı olduğu biliniyordu, ancak tamir edilmedi" denildi. Raporda, "Robb İlkokulu, kapıların kilitli tutulmasını gerektiren güvenlik politikalarına uymama alışkanlığına sahipti ve bunun ölümcül olduğu ortaya çıktı" denildi.

Polisin saldırgana 77 dakika sonra müdahale ettiği ortaya çıktı

Texas House Komitesi, bu haftanın başlarında Texas'taki okul saldırısının basına yayılan CCTV görüntülerine göre, polisin saldırgana 77 dakika sonra müdahale ettiğini belirtti. Raporda, "Yaralıların yardım için bir saatten fazla beklemesi ve saldırganın ara sıra ateş etmeye devam etmesi göz önünde bulundurulduğunda bu can kaybına katkıda bulunabilirdi" denildi.

The Austin American-Statesman adlı yerel gazete tarafından saldırıya dair elde edilen görüntülerde, 18 yaşındaki saldırganın 11.33'te okula girdiği ve silahlı saldırılarına başladığı, polisin ise 11.36 civarında okulda bulunmasına rağmen saldırgana 12.50 civarında müdahale ettiği ortaya çıktı.

"Saldırganın dengesiz bir hayatı vardı"

Texas House Komitesi tarafından hazırlanan rapor ayrıca, 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos hakkında bilgiler yayımladı. Rapora göre, tetikçinin, madde bağımlılığı sorunlarıyla mücadele eden bir anne ve baba figürü de dahil olmak üzere "dengesiz bir ev hayatı" olduğu belirtildi. Tetikçinin ailesinin "sık sık taşındığı" ve "görece yoksulluk içinde yaşadığı" belirtildi. Raporda, Ramos'un okul hayatı boyunca akademik olarak düşük performans gösterdiği ve aşırı devamsızlık yaptığı belirtildi. Saldırganın sosyal medya bağlantılarından, "tehditkar davranışlar sergilediği" mesajının ortaya çıktığı belirtildi.

"Okul polis şefi komuta sorumluluğunu üstlenmedi"

Raporda, Robb İlköğretim Okulu polis şefinin "olay komuta sorumluluğunu" üstlenmediği sonucuna varıldı. Raporda, "Polis Şefi Pete Arredondo, kendisine önceden atanmış bir sorumluluğu üstlenmedi. Telsizleri yanında olmadığı için diğer kolluk kuvvetleriyle güvenilir iletişimden yoksundu. Durumun etkin bir şekilde kontrolünü sağlayamadı. Olay yerinde kolluk kuvvetlerinin genel olarak yetersiz bir yaklaşımı vardı. Birçoğu için bunun nedeni, kendilerine yanlış bilgilerin verilmesiydi" ifadeleri yer aldı. Okul Polis Şefi Arredondo Temmuz başında istifa etmişti. - TEXAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel