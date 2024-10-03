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Tesla, 27 Bin Cybertruck Aracını Geri Çağırıyor

Tesla, 27 Bin Cybertruck Aracını Geri Çağırıyor
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Tesla, geri görüş kamera görüntülerinin gecikmesi nedeniyle 27 bin Cybertruck aracını geri çağırma kararı aldı. Sorunun yazılım güncellemesi ile giderilebileceği belirtildi.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, 27 bin Cybertruck aracını geri görüş kamera görüntülerinin gecikmeli gelmesi nedeniyle geri çağırıyor.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD'deki 27 bin Cybertruck araçlarıı geri çağıracağını duyurdu. Tesla'dan yapılan açıklamada, geri çağırma kararının geri görüş kamera görüntülerinin gecikmeli gelmesi nedeniyle sürücü görüşünü engelleyebileceği ve kazaya neden olabileceği gerekçesiyle alındığı kaydedildi. açıklamada, yazılım güncellemesi ile sorunun çözülebileceği aktarıldı.

Etkilenen araçlardaki Cybertruck sisteminin, kapanma işlemi tamamlanmadan yeniden başlatılması komutu alması nedeniyle geri görüş kamera görüntülerinin gecikmeli geldiği kaydedildi.

Tesla, bu yılın başında ABD'deki çok sayıda Cybertruck aracını cam sileceği ve dış kaplama ile ilgili sorunlar nedeniyle geri çağırmıştı. - TEXAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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