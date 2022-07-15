TESK'ten anlamlı bayrak dağıtımı

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk Bayrağı dağıttı.

TESK, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 5 yıldır devam Türk Bayrağı dağıtımını bu sene de gerçekleştirdi. TESK genel merkez binası önünde yapılan bayrak dağıtımında Türk Bayrakları, yoldan geçen vatandaşlara ve araç içerisindeki sürücülere dağıtıldı. Bayrak dağıtımına katılan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, halkın geçit vermediği bir darbe hareketinin yıldönümünü kutladıklarını belirterek, "Aslında milli beraberliğinin simgesi olan 15 Temmuz, ülkemiz de birleştirici ve örgütlerle mücadele üzerine vatandaşın desteğinin çok önemli olduğu bir gün. Bu milli iradenin, göstermiş olduğu bu hareket bundan sonra demokrasinin vazgeçilmezi olacaktır. Artık darbeler eski dönemde kaldı. Bundan sonra, halk birlik ve beraberliğini göstererek bu 15 Temmuz'un gerçekten de anlamına uygun, TESK de geleneksel hale getiren bu bayrak dağıtımıyla, birleştirici milli irade örneğinin en önemli temsilcisi bayrağımızla birlikte vatandaşlara, esnafa bunları dağıtmak süreciyle bugünün canlılığını ve bugünün hatırlanması ve devamı için yapıyoruz" diye konuştu.