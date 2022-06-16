TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Sınav günü sokaklarda sükuneti sağlamalıyız'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Lise öğrencilerinin hayallerindeki meslek hedeflerine ulaşması için bu hafta sonu girecekleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olmasını diliyor, vatandaşlarımıza sınav esnasında okul çevrelerinde ses yapmaması gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.

Öğrencilerin 17 Haziran Cuma günü 2021-2022 dönemi eğitim öğretim sezonunu bitirmesi ve bu hafta sonu yapılacak YSK dolayısıyla bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1 yıl boyunca öğretmeninden öğrencisine, kantinci esnafımızdan servisçi esnafımıza kadar her kesim için zor bir eğitim öğretim yılını geride bırakıyoruz. Öğrencilerimiz yeni döneme başarılı girmek için yaz tatilinde bol bol dinlenmenin yanı sıra ders çalışmayı da unutmamalı. Lise öğrencilerinin hayallerindeki meslek hedeflerine ulaşması için bu hafta sonu girecekleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olmasını diliyor, vatandaşlarımıza sınav esnasında okul çevrelerinde ses yapmaması gerektiğini hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"YKS'ye bu yıl daha fazla aday girecek, trafiğe dikkat edelim"

Geçen yıla göre üniversite sınavına girecek aday sayısında yüzde 24,36'lık artış olduğunu belirten Palandöken, "Hayallerindeki mesleğe ulaşmak için son ve en önemli virajlardan birisi olan üniversite sınavında adaylarımız dikkatli olmalı. Geçen yıla göre YKS'de bu yıl 635 bin 522 kişilik bir artış var. Bu artışın doğuracağı en büyük sorun trafik olacaktır. Bu yüzden adaylar sınava gireceği okulu önceden gidip görmeli, sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için saatinden önce okul önlerinde olmalıdır. Hayatlarına çizecekleri yol için önemli olan bu sınavda sınava girecek herkes için hafta sonu belediye çalışmalarına ara verilmeli, düğün konvoylarının çaldıkları kornalar ile dikkat dağınıklığı oluşturmayarak adayların 1 yılını heba edecek girişimlerde bulunulmamalıdır. Adaylarımızın ülkemize katkı sağlayacakları meslekleri icra etmeleri umuduyla dönüm noktası olan bu sınavda emeklerinin karşılığını almasını diliyorum. Bununla birlikte okulların kapanmasıyla şehirlerarası yolculuklar da artacaktır. Muhtemel kazalara mahal vermeden karayollarında tüm kurallara uymalıyız" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel