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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken 23 Nisan'ı kutladı

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Birinci Meclisin açılışının 104. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Birinci Meclisin açılışının 104. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Palandöken, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920, 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' düşüncesi ışığında bağımsızlığımızı ve milli iradenin hakimiyetini tüm dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. Mustafa Kemal, bu tarihi günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan ederek dünya çocuklarına armağan etmiştir. Çocuklarımız ulusal egemenliğimizi nesilden nesle aktararak sürdürecek ve istikbalimizin teminatı olacaktır. Bizlere emanet edilen bu güzel ülkeyi daha yaşanabilir kılmak ve daha güzel yarınlara taşımak için çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeli, onların geleceklerini aydınlık kılmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Birinci Meclisin açılışının 104. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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