TESK Başkanı Palandöken: "Devletin Kolluk Kuvvetlerine, Yerel Yönetimlerin Zabıtalarına Rağmen Fiyatlarda Bir Düşüş Sağlanamadı"

GÖKAY ŞİMŞEK

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Haksız rekabet alabildiğine gidiyor. Yerel esnafın bununla mücadele etmesi son derece zor. Devletin kolluk kuvvetlerine, yerel yönetimlerin zabıtalarına rağmen fiyatlarda bir düşüş sağlanamadı. Perakende yasasının Meclis'ten bugüne kadar çıkmaması da bir sorun" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Halit Gölcan'ı ziyaret etti. Palandöken, şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere en çok bizim girdi maliyetlerimiz, elektrik, doğalgaz ve petrol. Bunu çeşitlendirebiliriz. İşte; benzindir, mazottur, LPG'dir. Şoför esnafının en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Toplu taşımada taksici esnafı, kamyoncu esnafı; navlunun yüksek oluşundan maliyetler ve fiyatlar vatandaşın da 'bu en bolluk olduğu dönem' dediğimiz temmuz- ağustos aylarında bile fiyatların gerçekten çok yüksek oluşu vatandaşları dolayısıyla esnafı çok etkiliyor.

Haksız rekabet alabildiğine gidiyor. Yerel esnafın bununla mücadele etmesi son derece zor. Sizler de takdir edersiniz ki, piyasadaki bu fiyat yükselişlerinin en büyük nedenlerinden bir tanesi aracıların ve bu arada devletin de kolluk kuvvetlerine, yerel yönetimlerin zabıtalarına rağmen fiyatlarda bir düşüş sağlanamadı. Dolayısıyla esnaf sanatkar da burada haksız rekabetle mücadele ile ilgili şimdiye kadar her yıl gündeme getirilip, perakende yasasının Meclis'ten bugüne kadar çıkmaması da bir sorun.

"3 BİN 500 LİRA AÇLIK SINIRININ DA ALTINDA"

Aynı şekilde esnafın sosyal güvenlikte de sorunu var. Esnafsınız sosyal güvenlik dolayısıyla BAĞ-KUR'lusunuz. En çok hizmeti siz vereceksiniz, 18 saat çalışacaksınız. Netice itibariyle 9 bin iş gününde emekli olacaksınız. Aynı şekilde yanınızda çalışan işçi kardeşimiz 7 bin günde emekli olacak, siz 9 bin günde emekli olacaksınız. Dünyada görülmeyen bir sistem, özel sigortalılık hariç.

BAG-KUR'lu demek: kendi cebinizden parayı vereceksiniz, raftaki ürünü satacaksınız veya direksiyon başında müşteri taşıyacaksınız veya bir marangozsunuz bir şey üreteceksiniz; demircisiniz, bakırcısınız… Dolayısıyla ürünü satıp o yatırdığınız paranın sonunda da yanınızda çalışan kadar emekli aylığı alamayacaksınız.

Sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmıyor. Bugün BAĞ-KUR'dan emekli olan bir vatandaş 3 bin 500 lira sınırına çıkmasına sevindi. 3 bin 500 lira açlık sınırının da altında. Emekli aylığının asgari ücretten aşağı olmaması naçizane teklifimiz. Diyoruz ki; esnaf yanında insan istihdam eden dolayısıyla devlete katma değer üreten, marka oluşturan, en uzun çalışma saati olan insan. Dolayısıyla bunların halledilmesi belki de birkaç içinde hallolacak meseleler. Yani bir torba kanuna ilave edilmeli.

"HAKSIZ REKABET VATANDAŞI TEDİRGİN EDİYOR"

Yine aynı şekilde esnafın mağduriyetinin başında gelen şey, haksız rekabet. Haksız rekabet vatandaşı tedirgin ediyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle, 'Ben yaparım, ben bu işi yaparım' demekle olmuyor. Mutlaka yeni şekil esnafın yetişmesi ile ilgili yeni tedbirler alınması gerekiyor.

ANKA / Yerel