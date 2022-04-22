TESK Başkanı Palandöken: ''Bir ulusun özgürlüğünün dayanağı ulusal egemenliğe bağlıdır'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bir ulusun özgürlüğünün dayanağı ulusal egemenliğe bağlıdır. Bundan 102 yıl önce halkın iradesinin egemen olmasını sağlayan, dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir sevinç ve gururla kutluyoruz. Bugünün çocukları yarının yol gösterenleridir" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında Bir ulusun namusunu, onurunu, şerefini güvence altına alan ulusal egemenlik ilkesinin önemine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bir ulusun özgürlüğünün dayanağı ulusal egemenliğe bağlıdır. Bundan 102 yıl önce halkın iradesinin egemen olmasını sağlayan, dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir sevinç ve gururla kutluyoruz. Bugünün çocukları yarının yol gösterenleridir" dedi.

Bir ulusun aydınlık yarınlara ulaşmasında çocukların değerine vurgu yapan Palandöken, "Biz Türkler geçmişten bu yana bağımsız yaşamış, bağımsız olmayan bir toplumun kaybolmaya yüz tutacağı anlayışıyla ulusal egemenliğin önemini her zaman temel ilkeler arasında tutmuşuzdur. Geçmişte bize özgürlüğü, bağımsızlığı öğreten büyüklerimiz gibi biz de çocuklarımıza bu bilinci oluşturmalıyız. Çocuklar geleceğimiz, geleceğe gönderdiğimiz mesajlardır. Geleceğimizi temsil edecek olan çocuklarımızı, atalarından aldıkları güçle milletimizin yarınlarını istikbale ulaştıracak şekilde eğitmeli. Bir çocuğu eğitmek o ülkenin akıbetini sağlayacak olan en önemli köprüdür. Ulu Önder Atatürk'ün de söylediği gibi 'Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar' Bu duygu ve düşünceler eşliğinde, milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel