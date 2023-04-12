Terzilik mesleğine ilgi her geçen gün azalıyor

Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman, terzicilik mesleğinin kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında alınması gerektiğini belirterek, "Terzilik mesleği ihtiyaçtan çıkıp zevk meselesi haline geldi" dedi.

Van'da terzilik mesleğini sürdüren esnaf, artık tabandan terzilerin yetişmediğini belirterek, mesleklerinin yavaş yavaş yok olduğunu söyledi. Geçmiş yıllarda özellikle bayram öncesinde elbise diktirebilmek için vatandaşların kuyruğa girdiğini belirten esnaf, şimdilerde ise terzilerin adeta yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Yeni neslin terzilik mesleğine ilgi göstermemesi ve yeni ustaların yetişmemesinden yakınan terziler, yetkililerin buna el atması gerektiğini söylediler. Yaklaşık 48 yıldır terzilikle uğraştığını ifade eden Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman, çıraklık ve kalfalıktan sonra 17 yaşında işyeri açtığını ve o günden beri bu mesleği icra ettiğini söyledi. Çıraklık yaptığı dönemlerde terzilere yoğun bir talebin olduğuna vurgu yapan Karaduman, "Çalıştığım yerde 12 işçi vardı ve o dönemlerde Van'da saysan belki bir iki tane hazır giyim yeri vardı. Takım elbiseler genellikle terzilerde dikilirdi. İnsanlar daha istekli gelir ve istedikleri model de, istedikleri şekilde diktirirlerdi" dedi.

"Bayram öncesinde iki vardiya çalışırdık"

Dini bayram öncesinde yoğunluğun daha da arttığını ve bazen bayrama 2-3 ay kala artık iş almadıklarına dikkat çeken Karaduman, "O kadar yoğunluk vardı ki çoğu zaman iki vardiya şeklinde çalıştığımız oluyordu. Geceli gündüzlü çalışırdık. Bazen bayram günü öğleye kadar da çalıştığımız oluyordu. Şimdi ise hazır giyimin artması nedeniyle terzilere rağbet yok. Genellikle eski insanlar veya bürokrasiler bize geliyor ya da fiziğinden dolayı konfeksiyonlarda istediğini bulamayanlar bize gelip elbise dikiyorlar. Onun dışında sadece tamir için geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Terziye rağbetin birçok nedenden dolayı azaldığını belirten Karaduman, "Terzilere rağbet artık eskisi gibi değil. Bunun nedeni hazır konfeksiyonlar ve ucuz elbiselerin bulunması. Bugün terzide bir takım elbise 3 bin ila 4 bin arasında değişiyor. Hazır giyimde ise bin TL'ye de takım elbise var, 15 bin TL'ye de takım elbise var. Yine pantolon terzilerde bin TL iken piyasada 250 TL'ye de pantolon var 2 bin 500 TL'ye de. Hal böyle olunca insanlar hazır giyime yöneliyor" diye konuştu.

"Kendi çocuğumu terzi yapamadım"

Artık mesleği öğretecek elemanlar bulamadıklarını ifade eden Karaduman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle eğitimdeki 4+4+4 sistemi nedeniyle eleman bulamıyoruz. Çünkü okula giden biri 17-18 yaşında liseyi bitiriyor. Liseyi bitiren biri de artık mesleklerde çalışmak istemiyor. Herkesin amacı okumaktır ve herkes devlet dairesinde çalışmak istiyor. Herkes devlet dairelerinde çalışırsa piyasada kimler çalışacak. Bizim her türden mesleklere de ihtiyacımız var. Şu anda mesleki yerlerde, sanayilerde çalışanların yüzde 80'i göçmenlerdir. Birileri göçmenleri gönderin diyor. Eleman olmadığı için onlar çalışıyor. Ben kendi çocuğumu terzi yapamadım. Ben okuyacağım dedi. Eğer kendi çocuğuma terzi mesleğini icra edemedikten sonra başkasına çocuğunu yolla diyemem ki. İnsan önce kendi ailesinden başlar. Ben yarın öbür gün bir durum olsa kapatsam, dükkan bitter. Gönlüm el vermiyor. Yıllarca emek verdiğim sanatımı icra etmek istiyorum. Rabbim can sağlığı verdiği sürece de devam ettireceğim." - VAN