Terzilik kursiyerleri deprem bölgesi için pijama dikiyor Yerel Haberler Ardahan'ın Posof İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen terzilik kursuna katılan hanımlar, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için pijama dikişine başladılar. Ardahan'ın Posof İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen terzilik kursuna katılan hanımlar, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için pijama dikişine başladılar. Pijamalar, Posof Kaymakamlığı tarafından alınan malzemeler ustalıklarla dikilmeye devam ediyor. Merkezdeki 37 kursiyer, pijamaları en kısa zamanda tamamlayarak deprem bölgesine göndermek için büyük çaba gösteriyorlar. - ARDAHAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık Ardahan Posof Yerel Haberler

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