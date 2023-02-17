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Terzilik kursiyerleri deprem bölgesi için pijama dikiyor

Yerel Haberler

Terzilik kursiyerleri deprem bölgesi için pijama dikiyor

Ardahan'ın Posof İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen terzilik kursuna katılan hanımlar, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için pijama dikişine başladılar.

Ardahan'ın Posof İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen terzilik kursuna katılan hanımlar, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için pijama dikişine başladılar.

Pijamalar, Posof Kaymakamlığı tarafından alınan malzemeler ustalıklarla dikilmeye devam ediyor. Merkezdeki 37 kursiyer, pijamaları en kısa zamanda tamamlayarak deprem bölgesine göndermek için büyük çaba gösteriyorlar. - ARDAHAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Ardahan Posof Yerel Haberler

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