Üye Girişi
Haberler

Terzibaba Yurdu Gönüllüleri, Kardeş Köy Okulunda Çocukların Hayallerini Gerçekleştirdi

Terzibaba Yurdu Gönüllüleri, Kardeş Köy Okulunda Çocukların Hayallerini Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terzibaba Yurdu gönüllü öğrencileri, Büyükçakırman İlköğretim Okulu'nda çocukların hayallerini gerçekleştirerek onlara oyuncak, kitap ve atkı gibi hediyeler verdi. Ziyaret sırasında çocuklarla oyunlar oynandı ve keyifli anlar yaşandı.

Terzibaba Yurdu gönüllü öğrencileri, kardeş köy okulu Büyükçakırman'da çocukların hayallerini gerçekleştirdi. Oyuncak, kitap ve palyaço gibi dileklerin yanı sıra atkı ve berelerle onları sevindirdi.

Terzibaba Yurdu gönüllü öğrencileri, kardeş köy okulu olarak seçtikleri Büyükçakırman İlköğretim Okulu'na sıcak ve içten bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette öğrenciler, köy okulundaki miniklerin hayallerini öğrenerek onları mutlu etmeyi amaçladı.

Ziyarette Terzibaba Yurdu gönüllüleri, köy okulundaki öğrencilere hayallerini sordu ve her birinin dileğini yazmasını istedi. Bu küçük kalplerin dilekleri arasında palyaço görmek, yeni oyuncaklara sahip olmak ve kitap okumak gibi istekler öne çıktı. Gönüllü öğrenciler, onların isteklerini karşılamak için birçok hazırlık yapmıştı.

Soğuyan hava koşullarını dikkate alan Terzibaba Yurdu öğrencileri, bu sevimli miniklere atkı ve bereler de hediye etti. Yurdun kurslarında gönüllüler tarafından özenle örülen bu el emeği hediyeler, çocukların kış aylarında sıcak kalmalarını sağlayacak.

Ziyaret boyunca çocuklarla oyunlar oynandı, şarkılar söylendi. Çocuklar hem yeni hediyeleriyle sevindi hem de oyunlar sayesinde keyif dolu bir gün yaşadı. Terzibaba Yurdu öğrencileri, köy okulu çocuklarının yüzlerinde tebessüm oluşturmanın verdiği mutluluğu paylaşırken, "Tekrar geleceğiz!" sözüyle vedalaştı.

Bu anlamlı sosyal sorumluluk projesiyle, minik yüreklerin hayallerini gerçekleştirmek ve onlara umut vermek için yapılan bu ziyaret, tüm katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadın Yerel Yaşam

26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi

 Amedspor Kulüp Başkanı Elaldı: CHP lideri Özel'den altyapı için destek talep ettik

Amedspor, Özel'den ne istedi? Kulüp Başkanı ilk kez açıkladı

 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hesaplama yapıldı, işte telaffuz edilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte telaffuz edilen rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu

Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2024! Atatürk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri neler? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur (4A-4B) emekli maaş zam oranı! MASTERCHEF PROFİTEROL TARİFİ! Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler? İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar? Masterchef 28 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında ve nereli? Galatasaray- Beşiktaş maçının VAR hakemi kim? 29 Ekim 2024 etkinlikleri iptal mi? 29 Ekim etkinlik, konser takvimi! Yenidoğan Çetesi ile ilgili son gelişmeler! Yenidoğan Çetesi bebeklere ne yaptı? 28 Ekim Bankalar açık mı, çalışıyor mu? Bankalar bugün saat kaça kadar çalışıyor? Narin'in abisi ne paylaştı? Baran Güran paylaşımlarını neden sildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.