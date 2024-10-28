Terzibaba Yurdu Gönüllüleri, Kardeş Köy Okulunda Çocukların Hayallerini Gerçekleştirdi

Terzibaba Yurdu gönüllü öğrencileri, kardeş köy okulu Büyükçakırman'da çocukların hayallerini gerçekleştirdi. Oyuncak, kitap ve palyaço gibi dileklerin yanı sıra atkı ve berelerle onları sevindirdi.

Terzibaba Yurdu gönüllü öğrencileri, kardeş köy okulu olarak seçtikleri Büyükçakırman İlköğretim Okulu'na sıcak ve içten bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette öğrenciler, köy okulundaki miniklerin hayallerini öğrenerek onları mutlu etmeyi amaçladı.

Ziyarette Terzibaba Yurdu gönüllüleri, köy okulundaki öğrencilere hayallerini sordu ve her birinin dileğini yazmasını istedi. Bu küçük kalplerin dilekleri arasında palyaço görmek, yeni oyuncaklara sahip olmak ve kitap okumak gibi istekler öne çıktı. Gönüllü öğrenciler, onların isteklerini karşılamak için birçok hazırlık yapmıştı.

Soğuyan hava koşullarını dikkate alan Terzibaba Yurdu öğrencileri, bu sevimli miniklere atkı ve bereler de hediye etti. Yurdun kurslarında gönüllüler tarafından özenle örülen bu el emeği hediyeler, çocukların kış aylarında sıcak kalmalarını sağlayacak.

Ziyaret boyunca çocuklarla oyunlar oynandı, şarkılar söylendi. Çocuklar hem yeni hediyeleriyle sevindi hem de oyunlar sayesinde keyif dolu bir gün yaşadı. Terzibaba Yurdu öğrencileri, köy okulu çocuklarının yüzlerinde tebessüm oluşturmanın verdiği mutluluğu paylaşırken, "Tekrar geleceğiz!" sözüyle vedalaştı.

Bu anlamlı sosyal sorumluluk projesiyle, minik yüreklerin hayallerini gerçekleştirmek ve onlara umut vermek için yapılan bu ziyaret, tüm katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. - ERZİNCAN