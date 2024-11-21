Üye Girişi
Haberler

Terzibaba Sofrası, Emniyet Müdürlüğü Tarafından Ziyaret Edildi

Terzibaba Sofrası, Emniyet Müdürlüğü Tarafından Ziyaret Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valiliğinin destekleriyle açılan Terzibaba Sofrası, kardeşlik ve yardımlaşmayı temsil etmek amacıyla il emniyet müdürü ve yardımcıları tarafından ziyaret edildi. Ziyarette, öğrencilerle sohbet edilerek eğitim hayatlarında başarılar dilendi.

Erzincan Valiliğinin destekleri ile kardeşliği ve yardımlaşmayı temsil etmesi amacıyla açılan, ismini Erzincan'ın önemli değerlerine sahip Terzibaba Hazretlerinden alan Terzibaba Sofrasını, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile ziyaret etti.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları geleceğin teminatı öğrencilerle sohbet edip, eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileyerek hasbihalde bulundular. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

Milyonların gözü bugün çıkacak kararda! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama

3 vekilin istifasının ardından MHP'den dikkat çeken mesaj

 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi

Polislere ateş açan saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı
Meclis'te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder'in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu

Sırrı Süreyya Önder'in yanıtını duyan Soylu kendini tutamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

22 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 22 Kasım Adana hava durumu | Adana'da hava nasıl olacak? Adana günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Adana hava durumu | 21 Kasım Adana'da hava nasıl? Adana'da yağmur yağacak mı? Bursa hava durumu 21 Kasım | Bugün Bursa'da yağmur var mı, hava nasıl olacak? ŞANS TOPU SONUÇLARI! 20 Kasım 2024 Şans Topu'nda büyük ikramiye kazandıran numaralar neler? Şans Topu çekilişi sonuçları sorgulama ekranı! Resmi Gazete bugün (21 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 21 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Gaziantep hava durumu | 21 Kasım Gaziantep'te hava nasıl? Gaziantep'te yağmur yağacak mı? Maanfasen Doodle'ı Gündeme Taşıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.