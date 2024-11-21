Terzibaba Sofrası, Emniyet Müdürlüğü Tarafından Ziyaret Edildi

Erzincan Valiliğinin destekleri ile kardeşliği ve yardımlaşmayı temsil etmesi amacıyla açılan, ismini Erzincan'ın önemli değerlerine sahip Terzibaba Hazretlerinden alan Terzibaba Sofrasını, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile ziyaret etti.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları geleceğin teminatı öğrencilerle sohbet edip, eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileyerek hasbihalde bulundular. - ERZİNCAN