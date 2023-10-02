Terörle Mücadele Şehit Gazi Aileleri Derneği'nden hain saldırıya tepki

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Şehit Gazi Aileleri Derneği, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Dün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısında 2 terörist tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıya tepkiler devam ediyor. Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Şehit Gazi Aileleri Derneği Eskişehir Başkanı Sabri Durukan yaptığı basın açıklamasında, "Ülkemize hain emelleri olan milletimizi açıktan karşısına alamayan korkaklar içerideki maşalarıyla milletimize fitne tohumları ekmeye, saldırılarla milletimizi sindirmeye çalışmaktadır. Bu gözü dönmüş alçaklar sadece güvenlik güçlerimizi değil, aynı zamanda kadın, çocuk, sivil demeden bütün milletimizi hedef almaktadır. İşte bu hainler bir kez daha bugün Emniyet Genel Müdürlüğü önünde alçakça bombalı bir saldırı girişimiyle ortaya çıktılar. Çok şükür emniyet güçlerimizin dikkati ve Allah'ın izni ile hain emellerine ulaşamadılar. Terörden canı yanmış Şehit ve Gazi Aileleri olarak: Demokrasi Maskeli Dışarıdaki Patronlarına ve içerideki maşalarına diyoruz ki sizden korkmuyoruz, milletimizi bölemeyecek, hain hedeflerinize ulaşamayacaksınız. Terörünün her türlüsünü lanetliyoruz. Türk milleti devletiyle birlikte dimdik ayaktadır. Saldırıda yaralanan kahramanlarımıza geçmiş olsun diyor, bu vesile ile bayrağımız için canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun" dedi. - ESKİŞEHİR