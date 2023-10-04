Terör örgütü PKK'nın saldırıları hafızalardan silinmiyor

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Daltepe ve Kalkancık köylerinde 1993 yılında PKK'lı teröristler tarafından çoğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere toplam 37 kişinin şehit edilmesinin acıları hafızalardan silinmiyor.

4 Ekim 1993 tarihinde bir gece baskınında terör örgütü tarafından, genç, çocuk, kadın, yaşlı demeden Daltepe köyünde 27 vatandaş, bu köye bağlı Kalkancık mezrasında ise 10 vatandaş şehit edilmişti.

4 Ekim gecesi Daltepe köyünü basan tahmini 70 kişilik PKK'lı grubun, köylerini 3 koldan sardığını belirten ve katliamda kuzen ve akrabalarını kaybeden şehit yakını Ertunç Ensar, 30 yıldır bu olayı sanki dün gibi hatırladığını söyledi. Bebeklerin kanlar içinde olduğunu ifade eden Ensar, PKK'lıların erkek, kadın, çocuk, küçük ve yaşlı demeden hepsini katlettiğini söyledi. Ensar, "4 Ekim 1993 tarihinde köyümüze 3 koldan PKK'lılar saldırı düzenledi. Ben henüz 7 yaşındayım fakat olayı bugünkü gibi hatırlıyorum. Yoğun bir şekilde silah saldırısına uğradık. 10'u Kalkancık'ta, 27 vatandaşımız da Daltepe köyünde olmak üzere toplam 37 vatandaşımız şehit edildi. Şehitler arasında çocuklarımız da vardı. Daha yeni doğmuş 2-3 günlük, bir aylık bebeklerimiz şehit edildi. PKK'yı lanetliyorum. Çocukların o çığlık sesleri, annelerinin bağırışları, insanların silahsız, savunmasız şekilde orada olmaları ve PKK'nın katlettiği çocuklarımız, annelerimiz ve babalarımız vardı. 30 yıldır bu olayı sanki dün gibi hatırlıyorum. Bu PKK'lılar erkek, kadın, çocuk, küçük ve yaşlı demeden hepsini katlettiler. Önlerine kim geldiyse öldürdüler. Silahsız ve savunmasız insanlarımızı camiye topladılar, caminin içinde de aynı şekilde silahla tarayıp insanlarımızı orada da katlettiler. Çok üzgün bir şekilde bunu da söylüyoruz, hala acımız taze. PKK'yı lanetliyoruz, kınıyoruz, destek verenleri de lanetliyoruz. İnşallah bir daha bu tür olaylar ülkemizde yaşanmaz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman şehitlerimizi unutmayacağız. Rabbim bir daha bu tür olayları bizlere göstermesin, devletimize zeval vermesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - SİİRT