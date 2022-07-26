Son dakika haber: Terör mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 57'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 57'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 57'inci gününde devam ediyor. Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kardeşi için evlat nöbetine katılan ağabey Kutbettin Biçer, kardeşi Gülcan Biçer'in 2015'te götürüldüğünü ileri sürdü. Ağabey Biçer, "2015 yılında barış sürecinde HDP yandaşları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. 2015'ten beri hiçbir haber alınamadı, bir şey söylenmedi. Buradan ona sesleniyorum, Gülcan bacım çık gel. Sen gittikten sonra anne ve baba perişan oldu, annem yeşil reçetelerle yaşayan biri, haplarla ayakta kalıyor. Çık gel, orası iyi bir yer değil, devletimize teslim ol" dedi.

(Murat Başal - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel