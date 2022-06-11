Terör bitti, silah sesleri yerini müziğe bıraktı - Haberler

Terör bitti, silah sesleri yerini müziğe bıraktı

3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde ses yarışması finalleri yapıldı

Yıllarca terörün kol gezdiği dağlarda şarkı sesleri yankılanıyor

BATMAN - Yıllarca terörün kol gezdiği, silah seslerinin susmadığı Mereto Dağı eteklerinde güvenlik güçlerinin kararlılıkla sürdürdüğü operasyonların ardından terörün yerini huzura bırakmasıyla dağlarda silah sesleri yerine şarkı sesleri yankılanmaya başladı. Batman'ın Sason ilçesinde milli eğitim müdürülüğü tarafından bu yıl birincisi düzenlenen 'Sason Yıldızını Arıyor' liseler arası ses yarışması finalleri yoğun ilgi gördü.

Liseler arası ses yarışmasında tüm elemeleri başarıyla geçerek ilk 10 yarışmacı arasında kalmayı başaran yarışmacılar, öğretmenevi bahçesinde düzenlenen finalde söyledikleri yöresel şarkı ve türkülerle performanslarını sergiledi.

Yarışmada jüri üyesi ve yarışmaya sponsor olan Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Batman İl Temsilcisi Fevzi Aydın, yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi için buna benzer yarışmaların önemli olduğunu söyledi. Aydın, "Biz bu tür yarışmalarda tüm öğrencilerimize çeşitli hediyeler veriyoruz. Dereceye giren öğrencilere de müzik ile alakalarını devam ettirmeleri için gitar, saz ve benzeri hediyelerle destekliyoruz. Müzik gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Müzik ile uğraşan bir gençten kimseye zarar gelmez. Ben bu yarışmada jüri üyeliğini de yaptım gerçekten çok güzel sesleri dinledik. Buna benzer her türlü yarışmayı desteklemeye daima hazırız" dedi.

Yapılan yarışmada birinci olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Nesrin Tekin, "Sason yıldızını arıyor ses yarışmasında birinci oldum. Müzik federasyonu tarafından bana sanatçı kimliği verildi. Bu beni ayrıca mutlu etti. Amacımız burada sadece yarışmak değildi. Biz buraya 10 kişi gelerek birbirlerimize destek vererek yarışmaya katıldık. Burada emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yarışmada gitar çalarak ve öğrencileri yarışmaya hazırlayan müzik öğretmeni Hamza Evcil, yarışmanın olumlu sonuçlarını gördüklerini söyledi. Evcil, "Bir kişi ile tanıştığımızda hangi tür müziği dinlediğini soruyoruz. Bir medeniyetin gelişmişlik seviyesini gösteren en önemli şey sanatta aldığı yoldur. Biz bu anlamda Sason'da 5 aylık bir hazırlık döneminin sonuna geldik. Bu yarışma formalite bir yarışma olarak görüyoruz, çünkü bu öğrencilerimizin hepsi de birbirlerinden daha yetenekli olduğunu gördük. Herkesin keyif aldığı bir yarışma oldu" şeklinde konuştu.

Finalde jüri tarafından seçilen Nesrin Tekin 1'inci, Nazife Taşdemir 2'inci ve Muharrem Adlığ 3'üncü oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Batman İl Temsilcisi Fevzi Aydın, Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt ve Sason İlçe Emniyet Amiri Muhammed Aydemir tarafından gitar ve saz hediye edildi.