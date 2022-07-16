Termometreler 33 dereceyi gösterdi, sıcak hava Van'ı da etkisi altına aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Termometreler 33 dereceyi gösterdi, sıcak hava Van'ı da etkisi altına aldı

İhlas Haber Ajansı - Yılmaz Sönmez - Yerel
 - Güncelleme:

Termometreler 33 dereceyi gösterdi, sıcak hava Van'ı da etkisi altına aldı Son yılların en sıcak mevsiminin yaşandığı Van'da, vatandaşlar gölgelik alanlara sığınırken, çocuklar ise çareyi parktaki havuzlara girmekte buldu.

Termometreler 33 dereceyi gösterdi, sıcak hava Van'ı da etkisi altına aldı

VAN - Son yılların en sıcak mevsiminin yaşandığı Van'da, vatandaşlar gölgelik alanlara sığınırken, çocuklar ise çareyi parktaki havuzlara girmekte buldu.

Van'da sadece gündüzleri değil, geceleri de artan sıcaklarla birlikte, yüzde 40'lık nem oranı vatandaşı kötü etkilemeye başladı. Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, birçok ilde termometreler 40 derecenin üstünü gördü. Yaşanan aşırı sıcaklardan Van da bu yıl nasibini aldı. Van'da hissedilen hava sıcaklığı gün içerisinde 33 ila 37 dereceyi bulurken, vatandaşlar parklardaki gölgelik alana sığındı. Parklara gelen çocuklar ise buradaki havuzlarda yüzerek serinleyebildi.

Parklarda serinleyen vatandaşlar, son bir hafta içerisinde 2022 yılının en sıcak günlerini yaşadıklarını belirterek, çareyi gölgeye sığınmakta bulduklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Yerel

Van Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title