Terminal çatısında sona doğru

Bursa'da 31 Ağustos'ta yaşanan şiddetli yağış ve fırtına yüzünden çatısı çöken Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hayat normal seyrinde devam ederken, çatının onarımı yönündeki çalışmalar hızla sürüyor.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin 1996 yılında inşa edilen çatısının bir bölümü, 31 Ağustos'ta yaşanan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle çökmüştü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda sadece 3 araç zarar görmüştü. Otobüs terminaline giriş ve çıkışlarda herhangi bir sorun yaşanmaması için 'olayın hemen ardından' gerekli güvenlik önlemleri alınırken, başlatılan onarım çalışmaları hızla sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte' terminaldeki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar'dan bilgi alan Başkan Aktaş, "26 yıllık bir yapı. Uzay çatı sistemi ile yapılmış. Olayın ardından, gerekli teknik incelemeler hem üniversite hem de sivil toplum örgütleri tarafından yapıldı. Hayatın normal akışı ile devam etmesi için imalat kısmına başladık. Çünkü okullar açıldı, yaz tatili bitti. Eylül-ekim en yoğun aylar. Üniversiteler de açıldı, bir taraftan bunun vermiş olduğu yoğunluk var. Gerekli tedbirler alındı. Mağdur olan esnafımıza kira yardımları ile alakalı konuşmuştuk. Ama tekrar revizyon yapıp, ne yapabiliriz noktasında, gerekli destek ve katkıyı sürdüreceğiz. 12 bin 500 metrekare çatı büyüklüğü var. İnşallah, 15 Ekim tarihine kadar da bütün iş ve işlemlerin tamamlanmış olmasıyla ilgili firmadan taahhüt aldık. Olayda can kaybı ve yaralanmanın olmaması en büyük sevincimiz. Tekrar Bursa'mıza geçmiş olsun" dedi. - BURSA