Terme'de 18 Mart töreni

ÇANAKKALE (İHA) - Samsun'un Terme ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'un Terme ilçesinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. 15 Temmuz Milli İrade ve Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumuyla devam etti. Samsun Valiliği'nin bölgede etkili olan kar yağışı ve don riskine karşılık aldığı tedbirler kapsamında 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı, törenin ardından sona erdi.

Törene, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkan Vekili Turgut Çakıl, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, Emniyet Müdürü Mehmet Karademir, Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede'nin yanı sıra idari ve mülki amirler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü öncesinde Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinde bulunan şehit mezarlarının bakım ve temizliğini gerçekleştirerek, başuçlarında bulunan ay yıldızlı bayrakları yeniledi. - SAMSUN