Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğünden iftar yemeği

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü münasebetiyle iftar yemeği verildi.

Düzenlenen iftar programında konuşan Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, "Polis Haftası münasebetiyle devletimizin köklü kurumlarından olan polis teşkilatımızın her bir mensubu ve kıymetli ailelerine huzur ortamının tesisinde, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini azimle ifa ettikleri için teşekkür ediyor; Polis Haftası vesilesiyle bayrak inmesin, ezan dinmesin düsturu ile ülkemizin ve milletimizin bekası için canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazi olanlara da minnet ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Programa Kaymakam Musa Kazım Çelik, eşi Sabah Çelik, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Emre Çapan, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı, kurum amirleri, şehit aileleri ve ilçe emniyet müdürlüğü personeli ve aileleri katıldı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel