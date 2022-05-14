Tercan'da Trafik Haftası etkinlikleri - Haberler

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik yapıldı.

7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, ilk olarak "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi. Trafik ekiplerince yapılan bilgilendirmede sürücülere, "5 adımda güvenli trafik için; Yaya yolunda ilerleyelim, görünür olalım, trafik ışıklarını takip edelim, yaya geçidini kullanalım, cep telefonuna değil yola odaklanalım." denildi. Ayrıca trafik ekipleri, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yaptı. Otobüs yolcularına emniyet kemerini kullanmanın önemi aktaran ekipler sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu. Hafta boyunca devam eden etkinliklerde, taksici esnafına yönelik bilgilendirme çalışması da yaparak broşür dağıtıldı. Okullarda ve ilçe merkezindekindeki çocuklara da trafik eğitimleri verilerek hediyeler dağıtan ekipler, duyarlı davranan Tercan halkına teşekkürlerini iletti.

Gerçekleştirilen uygulamaların kendi can güvenliği için olduğunu söyleyen sürücüler ve vatandaşlar ise polis ekiplerine uyarılarından ve etkinliklerden dolayı teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel