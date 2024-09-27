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Kaymakam Duman, Kore Gazisi Ezelhan Yıldız'ı Ziyaret Etti

Kaymakam Duman, Kore Gazisi Ezelhan Yıldız'ı Ziyaret Etti
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Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, 94 yaşındaki Kore Gazisi Ezelhan Yıldız'ı hasta yatağında ziyaret etti. Ziyarette Duman, gazilerin ve şehit yakınlarının devletin önceliği olduğunu vurguladı.

Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Gevenlik köyünde ikamet eden Kore Gazisi Ezelhan Yıldızı hasta yatağında ziyaret etti.

Kaymakam Duman, Gevenlik köyünde ikamet eden 94 yaşındaki Kore Gazisi Ezelhan Yıldız'ın köydeki evinde ziyaret ederek kendisi ve ailesi ile sohbet etti.

Kaymakam Duman, "Kore Gazimiz 94 yaşında olan Ezelhan amcamı ziyaret ettim. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bizim önceliğimizdir. Devlet olarak her zaman yanlarındayız" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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