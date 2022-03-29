Teravih namazı Tosya'da 3 camide kılınacak
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tosya Müftülüğünden yapılan açıklamada Ramazan ayında 3 camiden hatimle teravih namazı kılınacağı duyuruldu.
HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tosya Müftülüğünden yapılan açıklamada Ramazan ayında 3 camiden hatimle teravih namazı kılınacağı duyuruldu.
Tosya İlçe Müftülüğü, Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacak 3 camiyi açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Hacı Kemal Cami, Fazıl Ateş Cami ve Hacı Dede camilerinde Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılınacağı belirtildi. - KASTAMONU
İhlas Haber Ajansı / Yerel