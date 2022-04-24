Teravih namazı sonrası vatandaşlara ballı süt ikram edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Teravih namazı sonrası vatandaşlara ballı süt ikram edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Teravih namazı sonrası vatandaşlara ballı süt ikram edildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde teravih namazı sonrası mahalle muhtarı tarafından cami bahçesinde vatandaşlara ballı süt ikram edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde teravih namazı sonrası mahalle muhtarı tarafından cami bahçesinde vatandaşlara ballı süt ikram edildi.

Bolvadin Kırkgöz mahallesi TOKİ Hacı Ali İhsan Fidan Camisinde muhtar ve hayırseverlerin de desteği ile hazırlanan ballı süt teravih namazı sonrası vatandaşlara dağıtıldı. Muhtar Ceylan Kumral, çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Teravih Namazı, Karahisar, Muhtar, Cami, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title