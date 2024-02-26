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Teras Katında Yangın

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme olmadı.

Teras katında yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 katlı binanın teras katında çıkan yangın paniğe sebep olurken, alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın teras katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple terasta meydana gelen yangını gören ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, merdivenli itfaiye aracıyla teras kata ulaşarak yangını söndürdü. Yangında kimsenin yara almaması ve dumandan etkilenmemesi teselli kaynağı oldu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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