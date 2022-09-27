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Terapiyle stresten uzaklaştılar

Yerel Haberler

Terapiyle stresten uzaklaştılar

Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Doğru Nefes Alma ve Nefes Teknikleri Eğitimi", Hazer Dinari Kültür Merkezi'nde Nefes Terapisti Ümran Özen tarafından gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Doğru Nefes Alma ve Nefes Teknikleri Eğitimi", Hazer Dinari Kültür Merkezi'nde Nefes Terapisti Ümran Özen tarafından gerçekleştirildi.

Terapide katılımcılar; doğru nefes nasıl alınır, nefesimizi etkin kullanma ve nefes tekniklerini birleştiren bir egzersizle katılımcıların karın kaslarını kullanarak solumalarını ve diyaframlarını eğiterek, sağlıklı bir nefes ihtiyacını karşılamak için vücudumuz nasıl kullanılır bunu sağlamaya çalıştı.

Ümran Özen'in sunumlarını katılımcılar dikkatle izleyerek uyguladı. Terapiye katılanlar, terapinin vücutlarında ve beyinlerinde gerçekleştirdiği etkiyi deneyimleyerek gördüler ve streslerinden bir nebze de olsa arınmış oldular. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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