Tepebaşılı Öğrenciler, Eskişehir'in Milli Mücadele Yıllarını Öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi’nin “Milli Mücadele’de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir’in Kurtuluşu” sergisini ziyaret eden öğrenciler, Eskişehir’in mücadele yıllarını öğreniyor. Sergi, kentin uğradığı işgallerden verilen mücadelelere, Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir’e ilişkin tespitlerinden İnönü Savaşları’na kadar pek çok tarihi olayı ziyaretçilerine anlatıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin "Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" sergisini ziyaret eden öğrenciler, Eskişehir'in mücadele yıllarını öğreniyor. Sergi, kentin uğradığı işgallerden verilen mücadelelere, Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilişkin tespitlerinden İnönü Savaşları'na kadar pek çok tarihi olayı ziyaretçilerine anlatıyor.

Tepebaşı Belediyesi, gençler ve çocuklarda tarih bilincini geliştirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tarih Vakfı iş birliğiyle hazırlanan "Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" projesi de Eskişehir'in Milli Mücadele dönemine ışık tutuyor. Belgesel ve kitap serisinden oluşan ve Milli Mücadele yıllarını Eskişehir odaklı inceleyen proje, uzunca bir akademik çalışma ve araştırma döneminin ardından hayat buldu.

Eskişehir'de faaliyet gösteren eğitim kurumlarından öğrenciler de sergiyi ziyaret ederek, kentin kurtuluş mücadelesini öğrenme şansı yakalıyor. Sergi, bir yıl boyunca Tepebaşı Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda ziyarete açık olacak.