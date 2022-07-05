Tepebaşı Zabıtası, Kurban Bayramı Öncesi Denetimlerini Sürdürüyor - Haberler

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Tepebaşı Zabıtası, Kurban Bayramı Öncesi Denetimlerini Sürdürüyor

ANKA - Yerel
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Tepebaşı Zabıtası, Kurban Bayramı Öncesi Denetimlerini Sürdürüyor

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini yoğunlaştırarak sürdürüyor. Denetimler kapsamında tatlı ve kuruyemiş satışı yapan işletmeler kontrol ediliyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini yoğunlaştırarak sürdürüyor. Denetimler kapsamında tatlı ve kuruyemiş satışı yapan işletmeler kontrol ediliyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı dolayısıyla gıda denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bayramlarda tüketimi artan tatlı, pasta, börek, şekerleme, kuruyemiş imalat ve satışı yapan iş yerlerinde kontrollerini artıran ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yoğun mesai yapıyor. Ekipler yaptıkları denetlemelerde, işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarını kontrol ediyor.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların, ruhsatlı, kayıtlı işletmelerden alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapılarak karşılaşılacak herhangi bir olumsuz durumda  444 44 26 numaralı Mavi Masa istek ve şikayet hattından yetkililere ulaşılabileceği belirtildi.

ANKA / Yerel

Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı Tepebaşı Yerel Haberler

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