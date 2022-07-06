Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramında İhtiyaç Sahipleri ile Hayırseverler Arasında Köprü Olacak

Tepebaşı Belediyesi, bu Kurban Bayramı'nda da bağış yapmak isteyen hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak.Tepebaşı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da duyarlı vatandaşların bağışlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Eskişehirliler, Tepebaşı Belediyesi aracılığı ile güvenle paylaşımda bulunabilecek. Duyarlı vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi'ne kurban bağışı yapabilecek.

Öte yandan, Tepebaşı Belediyesi Alzheimer ve Yaşlılar Konuk Evi'ne nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşlar, Vakıfbank Eskişehir Şubesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Alzheimer Merkezi Bağış hesabına, TR28 0001 5001 5800 7300 8781 65 IBAN numarası ile bağışta bulunabilecek.

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi'ne kurban bağışı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0222 340 04 02 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

ANKA / Yerel