Tepebaşı temizlik işleri filosuna önemli takviye - Haberler

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Tepebaşı temizlik işleri filosuna önemli takviye

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tepebaşı temizlik işleri filosuna önemli takviye

Tepebaşı Belediyesi kent temizliği ve katı atık toplama hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet yeni araç ile filosunu genişletti.

Tepebaşı Belediyesi kent temizliği ve katı atık toplama hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet yeni araç ile filosunu genişletti.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkına daha etkili ve sağlıklı bir şekilde temizlik hizmeti sunmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla kullanılan araç filosu da önemli bir takviye ile güçlendirildi. Katı atık toplama üstyapısına sahip 5 adet araç, düzenlenen tören ile Tepebaşı Belediyesi'ne teslim edildi. Törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra başkan yardımcıları, firma ve yetkilileri, personeller katıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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