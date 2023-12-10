Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde Sosyal İş Fikri Geliştirme Atölyesi düzenlendi

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezinin sosyal girişimciler için düzenlediği etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen Sosyal İş Fikri Geliştirme Atölyesi'nde katılımcılara sosyal girişimcilik eğitimi verildi.

Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi gerçekleştirdiği eğitim ve etkinlikler ile sosyal girişimci adayı gençlerin ufkunu genişletmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde düzenlenen Sosyal İş Fikri Geliştirme Atölyesinde sosyal girişimci adaylarına, ilgilendikleri toplumsal meseleyle ilgili uzun vadeli iş geliştirme süreci anlatılarak toplumsal bir meseleyi sosyal iş fikriyle nasıl çözebileceklerine dair fikirler verildi. Atölyede, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından hazırlanan özel kanvas fikir geliştirme aracı olarak kullanılarak katılımcılara örnekler üzerinden sosyal girişimcilik eğitimi verildi. - ESKİŞEHİR