Tepebaşı'nın Minik Sporcularından 23 Nisan Kutlaması

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına çok sayıda çocuk sporcu ve aileleri katıldı.

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte tesiste düzenlenen tekvando, judo ve jimnastik eğitimlerine katılan 200 öğrenci, gösteriler sundu. Büyük alkış alan gösteriler, katılımcılardan beğeni topladı.

ŞAMPİYON KARAKUYULU'DAN ÖZEL GÖSTERİ

Öte yandan, Türk Tekvando Milli Takımı sporcusu, 6 kez Avrupa şampiyonluğu kazanan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü tekvandocularından Gülsena Karakuyulu da programda özel bir gösteri sundu.

BAŞKAN ATAÇ: "SPOR TESİSLERİMİZDEN ON BİNLERCE VATANDAŞIMIZ YARARLANIYOR"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da programda bir konuşma yaparak Tepebaşı Belediyesi'nin spora ve sporculara verdiği öneme değindi. Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk'e bu güzel bayramı çocuklarımıza armağan ettiği için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. 1999'da bölgemizde bir tane bile spor sahası yoktu. Sadece Anadolu Üniversitesi'nin içinde bir spor alanı vardı. Bugün ise şehrimize kazandırdığımız spor tesislerimizden on binlerce vatandaşımız yararlanıyor. Örneğin içinde bulunduğumuz Yunus Emre Spor Tesisleri yılda yaklaşık 10 bin vatandaşımız kullanıyor. Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nden yılda yaklaşık 25 bin vatandaşımız yararlanıyor. Bu tesislere diliyorum yenilerini ekleyeceğiz, bunun gayreti içindeyiz. Yüzlerce çocuğumuz burada spor yapıyor, gösterilerini izlerken nasıl da hepimiz gururlandık. Tüm öğrencilerimizi ve eğitmenlerimizi kutluyorum. Çocuklarımızın spor yapması çok önemli. Öte yandan elde edilen başarılar var, bu hem bizim hem de kentimizin gurur kaynağı oluyor. Böylelikle yaptığımız çalışmalar da meyvelerini vermiş oluyor."

Kutlama programı, katılımcıların alkışları eşliğinde sona erdi.