Tepebaşı'nın İklim Dostu Çalışmalarını İncelediler - Haberler

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Tepebaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde "İklim Dostu Kent Planlama ve Tasarım" teması ile düzenlenen Belediyeler Buluşması sona erdi. Aralarında çok sayıda uzmanın ve belediye başkanlarının bulunduğu katılımcılar, Tepebaşı Belediyesi'nin iklim dostu projelerini yerinde inceledi.

Tepebaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Belediyeler Buluşması'nın ikinci toplantısı "İklim Dostu Kent Planlama ve Tasarım" teması ile gerçekleştirildi.

Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Şişli ve Kadıköy Belediyesi bürokratları, katılımcı belediyelerden meclis üyeleri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Başkanlar Paneli sonrasında etkinliğin ikinci oturumunda "Uygulamada Yenilikler ve Tasarruf", "Akıllı Kent Mobilyaları ve Sürdürülebilir Enerji", "Sürdürülebilir Ulaşım ve Mikro Mobilite" başlıkları altında sunumlar yapıldı.

Oturumların ardından konuk heyetler, Tepebaşı Belediyesi'nin iklim dostu çalışmalarını teknik gezi ile yerinde inceledi. Konuklara, Başkan Ataç eşlik ederken, Melih Savaş Yaşam Köyü, Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi, Yeryüzü Ekoloji Okulu ve hizmet binası gezildi.

"İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Ataç, burada yaptığı değerlendirmesinde, "Konuk belediye başkanlarımız ile çok verimli temaslarda bulunduk. İklim değişikliği konusunda birlikte hareket etmenin önemi, yerel yönetimlerin iklim krizine karşı rolü, örnek uygulamaların paylaşımı ve tecrübelerin aktarımı konularında görüş birliğimiz olduğunu söyleyebilirim. Vatandaşlarımızda, iklimsel konularda farkındalık oluşturabilmenin önemine inanıyoruz. Bu anlayış ile iletişimimiz ve iş birliğimiz devam edecek" diye konuştu.

Başkan Ataç'ı başarılı çalışmalarından ötürü tebrik eden misafirler de Tepebaşı Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek bir belediye olduğunu kaydetti.