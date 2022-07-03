Tepebaşı'nın Elektrikli Otobüsleri, Semt Pazar Seferlerine Devam Ediyor - Haberler

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Tepebaşı'nın Elektrikli Otobüsleri, Semt Pazar Seferlerine Devam Ediyor

ANKA - Yerel
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Tepebaşı'nın Elektrikli Otobüsleri, Semt Pazar Seferlerine Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi, elektrikli otobüsler ile kent sakinlerinin semt pazarlarına ulaşımını sağlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, elektrikli otobüsler ile kent sakinlerinin semt pazarlarına ulaşımını sağlamaya devam ediyor.

Avrupa Komisyonu'ndan kazanılan hibe ile 4 adet elektrikli otobüsü bünyesine kazandıran Tepebaşı Belediyesi, pazar alışverişi yapacak vatandaşların semt pazarlarına ulaşması ve geri dönüşleri için elektrikli otobüslerini kullanıyor.

Pazar servisi hizmetinin verildiği gün ve güzergahlar ise şu şekilde:

"Pazartesi: Zincirlikuyu ve Keskin mahalleleri, Salı: Ertuğrulgazi, Beşevler ve Sazova mahalleleri, Perşembe: Fevzi Çakmak Mahallesi, Cuma: Sıraevler, Gazipaşa, Eğriöz ve Sakintepe mahalleleri, Cumartesi: Yaşamkent (Aşağısöğütönü) ve Boyacıoğlu mahalleleri."

Yurttaşlar, semt pazarı servisleri hakkında güzergah bilgisi almak ya da her türlü görüş, öneri ve isteklerini iletmek üzere, Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa'ya, 444 44 26 numaralı telefondan ulaşabiliyor.

ANKA / Yerel

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