Tepebaşı'ndan çiftçilere sıvı gübre desteği

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, bölgede üretim yapan çiftçilere katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ederken, küçük üreticiler için sıvı gübre desteği veriyor.

Tepebaşı Belediyesi, bölge üreticilerine destek olduğu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu çerçevede Tepebaşı bölgesinde küçük çiftçilerin girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla 50 dönüm veya altında üretim yapan ÇKS belgeli tarlası olan üreticilere sıvı gübre desteği sağlanıyor. Sıvı gübre desteğinden yararlanan 50 üreticiye Hasan Ali Yücel Belde Evi bahçesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 10 dekarlık tarım alanında kullanılmak üzere sıvı gübre dağıtımı gerçekleştirildi. Üreticiler verilen desteklerden dolayı Tepebaşı Belediyesine teşekkürlerini iletiyor.

"Çiftçimiz bizim için önemli"

Verilen destek ile ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, "Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü her zaman küçük çiftçini yanında. Soğuk hava depomuzla da hizmet veriyoruz. BEBKA'dan hibe kazandığımız bir projemiz var. Erken Tahmin ve Uyarı Sistemleri. Bu sayede de 5 istasyon kurduk. Yaklaşık 40 köyümüze biz bu hizmeti götürüyoruz. Şimdi de sıvı gübre desteğinde bulunuyoruz. Yoğun bir ilgi var. Çiftçinin şartları zor son zamanlarda. Zor şartlarda üretim yapıyorlar. Çiftçimiz de bizim için önemli. Biz de elimizden gelen desteği yapıyoruz" dedi.

"İlaçlar çok pahalı, gücümüz yetmiyor"

Kızılinler Mahallesinde çilek üretimi yapan Necmi Çiftçi, "Ben Tepebaşı Belediyesinden 2 bin 400 tane çilek aldım. O çilekleri yetiştiriyorum. Şu anda ilaçlar çok pahalı. Küçük üretici olarak bizim bunlara gücümüz yetmiyor. Belediyenin bize verdiği bu tür destekler bizi çok mutlu ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a da çok teşekkür ediyoruz. Kendisi üreticilerle vatandaşla çok ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

Şirintepe Mahallesinde üretim yapan Selahattin Yaman, "Tepebaşı Belediyesine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Ahmet başkanımızdan da verilen desteklerden çok memnun kaldık" diye konuştu.

"Başkanımız her zaman yanımızda ve arkamızda"

Kızılinler Mahallesinden üretici Emine Ünlüer, "Verilen desteklerden çok memnunuz. Biz 4 yıldır Kadın Üretici Satış Noktasındayız. Belediyesinin her konuda bize destekleri oluyor. Kursları eğitimleri oluyor ve bu eğitimlerle ben kendimi çok geliştirdim. Başkanımız Ahmet Ataç'ı çok seviyoruz. Her zaman yanımızda ve arkamızda" dedi.

Çukurhisar Mahallesinden üretici Fatma Arat, "Tepebaşı Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız Ahmet Ataç'a da bizimle ilgilendiği ve verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Üretici zor günlerden geçiyor"

Üreticilerin desteklenmesinden dolayı memnun olduklarını belirten Hayriye Kuşçu da "Dağıtılan gübreler çok kaliteli. Desteklerinden dolayı Tepebaşı Belediyesine ve Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ederiz" İfadelerini kullandı.

Nemli Köyünde üretim yapan Suat Tamboğa, "Çok memnun olduk destekten dolayı. Küçük çiftçi olarak üretmeye devam edeceğiz. Üretici zor günlerden geçiyor. Bu tür destekler çok önemli. Ülkenin bu ekonomik durumunda üretim en gerekli şey. Başkanımız Ahmet Ataç'a da çok teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR